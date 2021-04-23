Ergene’de 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Ergene Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait çelenk Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı tarafından Atatürk Anıtına sunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ve pandemi tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda katılımla gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleştirilen törene Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, askeri erkan, protokol üyeleri, birim amirleri ve daire müdürleri katıldılar.

Çelenk sunma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

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