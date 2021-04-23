“Polis beni bilgisayardan görmüyor mu” diyen karantinadaki çocuğa sürpriz gecikmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Polis beni bilgisayardan görmüyor mu” diyen karantinadaki çocuğa sürpriz gecikmedi

İHA

“Polis beni bilgisayardan görmüyor mu” diyen karantinadaki çocuğa sürpriz gecikmedi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada bulunan bir çocuğun sürekli annesine ‘Polis abiler beni bilgisayardan görmüyorlar mı’ demesi üzerine olayı duyan polis ekipleri, minik çocuğun kapısına pasta ve çeşitli hediyeler bıraktı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde korona nedeniyle karantinada bulunan ve aynı zamanda bugün doğum günü olan Koray Bulut Taş, evinin yakınlarında bulunan kavşağa gelen polislere pencereden bakarak, “Polis abiler beni bilgisayardan görmüyorlar mı” diye annesine bir süre önce söyleniyordu.
En son 23 Nisan olması sebebiyle emniyet ve jandarma araçlarının konvoyunu gören minik Koray annesine daha sık söylenmeye başlandı. Bunun üzerine minik Koray’ın annesinin girişimleri sonucu durumdan haber olan polis ekipleri, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve doğum günü olması sebebiyle Koray Bulut Taş’a güzel bir sürpriz yaptı. Polis ekipleri, yanlarına aldıkları pasta ve çeşitli hediyeler minik çocuğun bulunduğu apartmana gitti. Evinin penceresinden polisleri gören minik Koray, polis ekiplerine çok teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.
Apartman girişine gelen polis ekipleri, “Bugün hem doğum günün bir de 23 Nisan sende dışarıya çıkamıyormuşsun. Karantinadaymışsın. O yüzden biz sana geldik. Doğum günün kutlu olsun” dediler.
Polis ekipleri ellerindeki hediye ve pastaları korona virüs salgını nedeniyle karantinada bulunan minik Koray'ın bulunduğu evin kapısına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene’de 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Ergene’de 23 Nisan kutlaması
Tekirdağ’da bir mahalle beyaza büründü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bir mahalle beyaza büründü
Otomobil ile mobilet çarpıştı: 1 ağır yaralı Feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Otomobil ile mobilet çarpıştı: 1 ağır yaralı Feci ...
Tekirdağ'da hayvanseverin baktığı sokak köpekleri tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hayvanseverin baktığı sokak köpekleri ...
Tekirdağ'da korona sessizliği
YEREL HABERLER Tekirdağ'da korona sessizliği
Gri Pasaport şebekesine operasyon
YEREL HABERLER Gri Pasaport şebekesine operasyon
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor” “Marmara depremi ile denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Her 50 yılda bir Marmara ...
Tekirdağ’da konvoylu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Tekirdağ’da konvoylu 23 Nisan kutlaması
Leylek teleflerine karşı direklere platform çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Leylek teleflerine karşı direklere platform ...
Süleymanpaşa baharı rengârenk karşılıyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa baharı rengârenk karşılıyor
İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
YEREL HABERLER İftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya
Sivilleri devlet görevlisi gibi gösterip, yurt dışına kaçıranlara operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sivilleri devlet görevlisi gibi gösterip, yurt dışına ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını ...
‘Çatıyı onarayım’ derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı
YEREL HABERLER ‘Çatıyı onarayım’ derken 4 metre yüksekten yere düşüp ...
Bağ evinin kapısını çalan hırsızlara ilginç tepki: “Çok ihtiyacınız varsa gelin bir kapı da ben hediye edeyim”
YEREL HABERLER Bağ evinin kapısını çalan hırsızlara ilginç tepki: ...
Çerkezköy'de freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı: 2 yaralı - Yeniden
YEREL HABERLER Çerkezköy'de freni boşalan kamyonet 5 araca çarptı: 2 ...
Çerkezköy'de freni boşan kamyonet 5 araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çerkezköy'de freni boşan kamyonet 5 araca çarptı: 2 ...
Korona virüs 36 yaşındaki öğretmeni hayattan kopardı
YEREL HABERLER Korona virüs 36 yaşındaki öğretmeni hayattan kopardı
Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı Biriktirdiği parayı hasta çocuklar için bağışladı
YEREL HABERLER Minik Elizan Ece, kumbarasını bağışladı Biriktirdiği ...
Fatih öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatih öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
Kısıtlamada polise yakalanmamak için ilginç yöntem Kısıtlamada oyun oynadılar polise yakalanmamak için girişe kamera kurdular
YEREL HABERLER Kısıtlamada polise yakalanmamak için ilginç ...
Tekirdağ Yatırım ve İstihdam İmkânları Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ Yatırım ve İstihdam İmkânları Değerlendirme ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine şok operasyon: 2 kilogram ...