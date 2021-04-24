Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı



Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ´ın Şarköy ilçesi açıklarında, Singapur bayraklı gemiden bir personelin deniz düşüp, kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri aramakurtarma çalışması başlattı.

Singapur bayraklı 180 metrelik 24 bin 641 grostonluk `Strategıc Unity´ adlı gemi, Rusya´nın Taupse Limanı´ndan Honduras´ın Puerto Cortes Limanı´na giderken, Tekirdağ´ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale´nin Gelibolu ilçesi arasında, iddiaya göre bir personel denize düştü. Gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü´ne telsizle bir personelin denize düştüğünü bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait bir bot ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait bot sevk edilerek, aramakurtarma çalışması başlatıldıDHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2021-04-24 22:54:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.