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Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı

DHA

Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Recep Alözkan (78), koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı. 50 kedi ve 5 köpeğin bakımını üstlenen Alözkan, iş yerinde hayvanların hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.
Hayrabolu ilçesine Umurbey Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce eşini kaybeden Recep Alözkan, kendisini sokak hayvanlarının bakımına adadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesinde 50 kedi ve 5 köpeğe bakan Alözkan, iş yerinde hayvanların hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.
'HANIM VEFAT ETTİĞİNDEN BERİ, ONLARA BAKARAK VAKİT GEÇİRİYORUM'
Pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerinde sokak hayvanlarına bakan ve çevresindekilerin takdirini toplayan Recep Alözkan, "Virüs nedeni ile ölümler yükselince kahveye gelenler de azaldı ve yasak geldi zaten, ben de kedilere tahsis ediyorum burayı. Kendi imkanlarımla onlara yemek yapıp, veriyorum. Hayrabolu Belediyesi de duymuş. Bana geçen gün mama desteğinde bulundu sağ olsunlar. Ama çoğunlukla kendim kemik kaynatıp mama yapıyorum. Onlarla zaman geçirip eğleniyorum. Bazı zaman da köpekler var. Onları da besliyorum. Hanım 2 sene önce vefat etti. Ben de hanım vefat ettiğinden beri sokak hayvanlarına bakarak vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.
'YILLARDIR İÇİNDE HAYVAN SEVGİSİ OLAN BİRİDİR'
Mahallede yaşayan Nedim Başaran da, Alözkan'ın örnek davranış sergilediğini ifade ederek, "Recep ağabey bütün maaşını bu kedilere harcıyor. Biz de zaman zaman destek oluyoruz kendisine. Recep ağabey yıllardır burada kahvecilik yapıyor. Yıllardır içinde hayvan sevgisi olan biridir. Burada sahipsiz ne kadar hayvan varsa Recep ağabey onları sahiplenir besler. Bu hayvanlar burada toplanıyor ve kimseye zarar vermiyor. Bunlara bakılmasaydı bu hayvanlar köyde bize zarar verebilirdi" diye konuştu.
'DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYORUZ'
Birol Alagöz ise Alözkan'a sahipsiz hayvanların bakımı konusunda daha fazla destek olunması gerektiğini dile getirerek, "Kendisi daha önce 10-15 kediye baktığını biliyorum. Ancak bugün gördüm bu sayı 40-50 kadar olmuş. Kendisini bu konuda eleştirenler de oluyor oda buna üzülüyor. Eşi vefat ettikten sonra kendisini tamamen bu hayvanlara adadı. Ne kadar sahipsiz hayvan var ise hepsini buraya getirip fırıncılardan bayat ekmek alıyor. Kemik alıyor ve kendi imkanları ile besliyor. Bizlerde zaman zaman yem desteğinde bulunuyoruz ama yetersiz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin daha fazla destek olmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-25 10:36:29

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