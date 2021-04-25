Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza



Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerde bulundu. Kısıtlamanın son gününde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, yayalar, araçlar ile motosikletli kuryeler üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada ehliyeti olmayan ve trafik sigortası bulunmayan araç ve motosikletlere ceza kesilirken, maskesiz ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-04-25 16:27:59



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