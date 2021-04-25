Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

DHA

Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza


Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerde bulundu. Kısıtlamanın son gününde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, yayalar, araçlar ile motosikletli kuryeler üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada ehliyeti olmayan ve trafik sigortası bulunmayan araç ve motosikletlere ceza kesilirken, maskesiz ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yaptı. 
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-04-25 16:27:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı
Çorlu´daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz'ün sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Çorlu´daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra ...
Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı
YEREL HABERLER Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına ...
Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
YEREL HABERLER Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi ...
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler Oyun oynarken yakalanan 12 kişiye 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı ...
Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için ...
Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 ...
Tekirdağ'da sokaklar sakin
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sokaklar sakin
Çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı
Motosiklet yayaya çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı
Koronavirüs karantinasındaki Koray'ın doğum günü ve bayramını polis kutladı
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasındaki Koray'ın doğum günü ve ...
Temsili olarak koltuğa geçen çocuk, başkandan 2 şey istedi
YEREL HABERLER Temsili olarak koltuğa geçen çocuk, başkandan 2 şey ...
“Polis beni bilgisayardan görmüyor mu” diyen karantinadaki çocuğa sürpriz gecikmedi
YEREL HABERLER “Polis beni bilgisayardan görmüyor mu” diyen ...
Ergene’de 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Ergene’de 23 Nisan kutlaması
Tekirdağ’da bir mahalle beyaza büründü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bir mahalle beyaza büründü
Otomobil ile mobilet çarpıştı: 1 ağır yaralı Feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Otomobil ile mobilet çarpıştı: 1 ağır yaralı Feci ...
Tekirdağ'da hayvanseverin baktığı sokak köpekleri tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hayvanseverin baktığı sokak köpekleri ...
Tekirdağ'da korona sessizliği
YEREL HABERLER Tekirdağ'da korona sessizliği
Gri Pasaport şebekesine operasyon
YEREL HABERLER Gri Pasaport şebekesine operasyon
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor” “Marmara depremi ile denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Her 50 yılda bir Marmara ...
Tekirdağ’da konvoylu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Tekirdağ’da konvoylu 23 Nisan kutlaması
Leylek teleflerine karşı direklere platform çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Leylek teleflerine karşı direklere platform ...