Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım'

DHA

Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım'


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)VAKA sayılarının arttığı Tekirdağ'da filyasyon ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipte bulunan 22 yıllık ebe Aslı Gözşahin (43), çabalarına rağmen vaka artışının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Sağlık çalışanları olarak yorulduk, 1 yıldır geceli gündüzlü çalışıyoruz. Vakalar da arttığı için 'Çabalarımız boşa mı gidiyor' diye düşünüyoruz. Tek çabalayan biz olmayalım. Bireysel olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kişisel çabasını gösterirse sadece bizden bir şeyler beklenmezse çok daha rahat bu olayı atlatabiliriz" dedi.
Koronavirüs vaka sayısı artan iller arasındaki Tekirdağ'da filyasyon ekipleri, mesai saati gözetmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 22 yıldır görev yapan, 2 çocuk annesi ebe Aslı Gözşahin, filyasyon ekibindeki arkadaşları ile canla başla çalıştıklarını söyledi. Sahadaki çalışmalarında bazen sorunsuz gün geçirdiklerini bazen de istenmeyen durumlarla karşılaştıklarını anlatan Gözşahin, şunları söyledi:
"Gün içinde her gün farklı bir şey oluyor. Bazen sorunsuz geçiriyoruz bazen yüzümüzü güldüren olaylar oluyor. Bazen gerçekten o günün bitmesini istediğimiz durumlar da yaşadığımız oluyor. Aşılama uygulamasında güzel bir olay yaşamıştım. Yaşlı bira amcanın evine gitmiştik. Kendisi yalnız yaşıyordu. Baştan bize çok aradığımız için 'Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diye bize cümleler kurdu. Daha sonra biz onun evde yalnız yaşadığını fark ettik. Baktığımızda amcanın eşinin vefat ettiğini, bu yüzden bu şekilde davrandığını anladık. Kendisiyle her zaman olumlu cümlelerle konuşmaya başladık. Aşılama uygulamasını yaptık sonra çıkarken amca ağlamaya başladı. Ona davranışımız belki çok hoşuna gitti belki de çok yalnız olduğu için birilerine ihtiyacı vardı. Çıkarken 'İkinci aşıma da ne olur siz gelin, beni unutmayın burada' diyerek uğurlamıştı."
'KURALLARA UYULMUYOR'
Vaka sayılarının artmasının tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söyleyen Gözşahin, "Tekirdağ maalesef her zaman riskli bölgeler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Birinci dönem pandemide de yine aynı şeyi yaşamıştık. Ben insanların kurallara uymamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz sıcakta veya soğukta gün boyu çift maskeyle nefes almakta zorlansak da çıkarmadığımız maskeleri, kişiler günlük işlerini yapmak için birkaç saat de olsa takmamayı yeğliyorlar. Kişilerin bu cesaretini anlamakta zorlanıyorum. Hastalığı geçirmemek adına kullanmak gerekirken illa rahatsızlandıktan sonra mı tedbir almayı düşünüyor kişiler, onu anlamakta zorlanıyorum açıkçası" dedi.
'ARTIK YORULDUK'
Aslı Gözşahin, sağlık çalışanlarının geceli gündüzlü çalıştığını ancak kurallara uymayanların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Sağlık çalışanları olarak artık yorulduk. 1 yıldır geceli gündüzlü çalışıyoruz. Vakalar da arttığı için 'Çabalarımız boşa mı gidiyor acaba' diye düşünüyoruz. Tek çabalayan biz olmayalım. Kişilerin de bireysel olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kişisel çabasını gösterirse sadece bizden bir şeyler beklenmezse çok daha rahat bu olayı atlatabiliriz, diye düşünüyorum" diye konuştu. 
Filyasyon ekibindeki ebelerden Müzeyyen Yüksel de canla başla çalıştıklarını buna karşın vakaların artmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Ben yaklaşık 1 yıldır sahadayım. Durumlar düzelecek, diye beklerken her geçen gün kötüye gitmesi bizi gerçekten üzüyor. Biz sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Biraz rahatlayacağız, diye beklerken tekrar vakalar artıyor. Bu yüzden herkes sorumluluğunu bilsin, istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-04-26 10:35:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı
Çorlu´daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz'ün sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Çorlu´daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra ...
Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı
YEREL HABERLER Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına ...
Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
YEREL HABERLER Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi ...
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler Oyun oynarken yakalanan 12 kişiye 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı ...
Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için ...
Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 ...
Tekirdağ'da sokaklar sakin
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sokaklar sakin
Çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı