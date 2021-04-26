İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonu kapsamında Tekirdağ’da 3 kişi yakalandı

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İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde dev FETÖ Operasyonunda Tekirdağ’da da 3 kişi yakalandı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ve KKTC’de dev FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Şube ekipleri 2 astsubay ve 1 uzman çavuşun yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon kapsamında İ.S., A.A. ve uzman çavuş C.A. adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulamaları için emniyete götürüldü.

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