Hastaneye yolunda midibüsün çarpmasıyla öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Korkmaz (61), yolcu midibüsünün çarpması sonucu hayatın kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Fatih Mahallesi Üzümlü Sokak'ta meydana geldi. Tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gittiği belirtilen Latife Korkmaz'a, yolun karşısına geçmek isterken, N.Ş.'nin kullandığı 59 M 7264 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Midibüsün altında kalan Korkmaz, ihbarla kaza yerine gelen ekipler ve çevredekiler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Polis, midibüs sürücüsü N.Ş.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-04-26 12:51:09
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