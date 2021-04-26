Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ'da 2 muvazzaf astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'iün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'da görevli muvazzaf astsubaylar İ.S. ile A.A. ve uzman çavuş C.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 askerle ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-26 13:16:55
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