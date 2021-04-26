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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı

DHA

Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ'da 2 muvazzaf astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'iün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'da görevli muvazzaf astsubaylar İ.S. ile A.A. ve uzman çavuş C.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 askerle ilgili soruşturma sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-26 13:16:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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