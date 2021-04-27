Gülbahar Sokak iki günde yepyeni oldu

Bir yandan salgınla dört koldan mücadelesini sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi diğer yandan da yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kırsal ve merkez mahallelerde hava şartları elverdiği sürece yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Son olarak Karahalil Mahallesi’nde kilit taş çalışmaları hız kazanırken, merkezde de Yavuz Mahallesi’nin henüz tamamlanmamış sokaklarında yol çalışmalarına hız verildi. Gülbahar Sokak, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2 gün gibi kısa sürede eski kullanılamaz durumdaki zemin sökülerek yeniden kilit taşla kaplandı.

Karahalil ve Yavuz Mahallesi’nin yanı sıra diğer mahallelerde de kilit taş yapımı, tamir ve bakım çalışmaları, asfalt tamiri, zemin düzeltme gibi çalışmalar da hız kesmeden sürdürülüyor.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol çalışmalarının hava şartları ile paralel ilerlediği, hava koşullarının iyileştiği ileriki günlerde yol çalışmalarının artarak devam edeceği belirtildi.

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