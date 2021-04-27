Kırsal mahallelerde salgın mücadelesi hız kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadelesini merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de titizlikle sürdürüyor. Süleymanpaşa’ya bağlı tüm kırsal mahallelerde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak ve belirli bir sıra dâhilinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yedi kırsal mahallede kritik alanlar dezenfekte edildi. Gazioğlu, Karaevli, Köseilyas, Husunlu, Yazır, Oruçbeyli ve Işıklar Mahallelerinde meydanlar, yollar, muhtarlıklar, camiler ve sağlık ocakları gibi kamu binaları özel solüsyonlar yardımıyla arındırıldı.



Kişisel tedbirlere uyma çağrısı yapıldı

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sonuna kadar ilan edilen yeni salgın tedbirleri uyarınca, kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız süreceği ifade edildi. Açıklamada, hem kırsal hem merkez mahallelerde çalışmaların sürdüğü ancak kurumsal önlemlerin salgının yayılmasını kısmen yavaşlatabildiği, en etkili mücadele yönteminin ise kişisel tedbirler olduğu hatırlatılarak, vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinde kalmaları, zaruri hallerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirlerini azami dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

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