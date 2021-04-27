FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 2 üst düzey örgüt yöneticisi tutuklandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde FETÖ’nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üst düzey örgüt yöneticisi 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tespit edilen örgütün 2 ayrı gaybubet evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda örgütün sözde üst düzey yöneticiliğini de yapan ve aranıyor kaydı bulunan S.Ö.ve R.A. adlı şüpheliler yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) faaliyetlerine yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

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