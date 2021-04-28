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'Trakya'daki vaka artışının sanayi kökenli olduğunu söylemek doğru değil'

DHA

'Trakya'daki vaka artışının sanayi kökenli olduğunu söylemek doğru değil'


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılmasının sanayi çalışanlarından kaynaklandığı söylemine katılmadığını söyledi. Noyan, "Biz sanayi tesislerimizde gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun sadece sanayi kökenli olduğunu söyleme fikrine pek katılmıyorum. Burada asıl konuların başında ilacını kullanmayan, aşı olmayan veya rahatsız olduğu halde çıkıp dolaşan, maske kullanmayan kişilerin de olduğu kanaatindeyim" dedi.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan yeni tedbirler kapsamında, vakaların yoğun görüldüğü Trakya'daki sanayi tesislerinde önlemler artırıldı. Özellikle Trakya'daki OSB'lerde 250 bin kişinin çalıştığı 24 sanayi kuruluşunda tedbirler, en üst seviyeye getirildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kuruluşu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılmasının sanayi çalışanlarından kaynaklandığı söylemine katılmadığını belirtip, "Çin'de 2019 Aralık ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle tekstil sektörü 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarını çok başarılı geçirdi. Mart ayında salgının Türkiye'ye gelmesi ile hazirana kadarki dönem oldukça sıkıntılıydı. Bu dönemde tekstil sektöründeki sanayicilerimiz kendi ihtiyaçları olan maskeyi üretirken sağlık tekstili ile ilgili dünyanın birçok yerine ihracat yaptılar. Temmuzda yeniden normalleşme sürecinin başlaması ile özellikle sağlık tekstili rahat giyebilecek kıyafetler ile örgü kumaş üreticilerini mutlu etti. Ev tekstil ve dokuma kumaş üretimi ise bu dönem beklentilere cevap vermedi. Kasım ayı itibarıyla salgının tekrar başlaması nedeniyle emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil fabrikalarının bir kısmında bazı bölümler kapatıldı. 2020'de istenen hedeflere ulaşılamadı ancak salgına rağmen beklentilerin uzağında kalmadı" dedi.
'MASKE TAKMAYANLAR VAR'
Erdim Noyan, son dönemde artan vakaların sanayi çalışanlarından yayılmadığına değinerek, "Biz sanayi tesislerimizde hem sanayicilerimiz hem çalışanlarımız gerekli tedbirler almaktadır. Ancak İngiltere merkezli mutasyonlu virüsün ülkemize gelmesiyle birlikte bu salgın çok hızlı artış gösterdi. Bunun sadece sanayi kökenli olduğunu söylemek fikrine pek katılmıyorum. Burada asıl konuların başında ilacını kullanmayan, aşı olmayan veya rahatsız olduğu halde tekrar çıkıp dolaşan, maske kullanmayan kişilerin de olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. 
'2021'DEN UMUDUMUZ VAR'
Erdim Noyan, 2021 yılında sektörün beklentilerinin yüksek olduğunu ve aşılamayla tekstil sektörünün önünün açılacağını dile getirerek, şunları söyledi: 
"2021 yılında özellikle aşılamanın başlaması ile mart ayından itibaren tekstil sektörünün önünün açık olacağını, nisan ayından itibaren eski hızına kavuşacağını düşünüyorduk. Ancak mutasyona uğrayan virüsün ülkemizde görülmesi ile sanayicilerimiz ne kadar tedbir alsa da çalışanlarımız tedbir alsa da kurallara daha fazla uysa da vaka sayısında büyük artış görüldü. Bu nedenle temaslı sayısı da artınca fabrikalarda bazı bölümler kapanma durumunda kaldı. Pandemi sürecinin tekstil sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için işletmelere sağlanan kısa çalışma ödeneğinin normalleşme süreci başlayıncaya kadar devam etmesi üretim ve istihdam yönüyle büyük önem arz etmektedir. Çünkü pandemi süreci, tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler, alım gücündeki değişiklikler ve sektörel farklılıklar nedeni ile her sektörde etkisini farklı göstermektedir. Temennimiz ve beklentimiz emek yoğun tekstil sektöründe istihdam ve üretimi desteklemek için kısa çalışma ödeneği desteğinin normalleşme başlayıncaya kadar konmasıdır." DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2021-04-28 11:24:56

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