Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı (2)

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2 TUTUKLAMA

Tekirdağ'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden meslekten ihraç zabit katipleri M.K. ile H.İ.K. tutuklandı, diğer şüpheliler A.B., Y.E.K. ve F.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-28 14:45:08



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