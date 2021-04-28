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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı (2)

DHA

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı (2)


2 TUTUKLAMA
Tekirdağ'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden meslekten ihraç zabit katipleri M.K. ile H.İ.K. tutuklandı, diğer şüpheliler A.B., Y.E.K. ve F.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-28 14:45:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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