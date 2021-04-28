Tekirdağ'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin koli erzak yardımı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da Asyaport Limanı ve Medlog şirketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Tekirdağ Valiliği'ne 2 bin koli erzak desteğinde bulundu.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından Tekirdağ Asyaport Limanı ve Medlog firmaları ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Tekirdağ Valiliği'ne 2 bin koli gıda yardımda bulundu. Gıdaların teslim törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Asyaport kılavuzluk sahibi Gülsün Soyuer, firma çalışanları ile valilik personeli katıldı. Gıda kolileri yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılmak üzere çevreyolundaki AFAD deposuna teslim edildi.

'VEFA DESTEK GRUPLARI İLE VATANDAŞA ULAŞACAK'

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ramazanın yardım ayı olduğunu belirterek,

"Yardımsever vatandaşlarımız yardımlarını yapıyor. Bu sayede bizler de muhtaç vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıyoruz. Şehrimizin ülkemizin göz bebeği Asyaport Limanı sahibi Ahmet Soyuer ve değerli eşleri muhtaç ailelere yardımda bulunmayı amaçladılar. 2 bin gıda kolisi hazırlayarak bizlere teslim ettiler. Bizler de bu kolileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden Vefa Sosyal Destek gruplarımızla vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyacı olan insanlarımıza dağıtacağız. Planlamalarımızı yaptık birkaç gün içerisinde yardımları ulaştıracağız. Kendileri daha önce de 400 adet tablet bizlere öğrencilere dağıtılmak üzere teslim etmişlerdi" dedi.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Gülsün Soyuer, "Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte biz de Asyaport ve Medlog olarak Ergene Belediyesi'ne bin koli erzak desteğinde bulunduk. Şimdi ise Tekirdağ Valiliğimize 2 bin koli gıda paketimizi teslim ettik. Ben bizlere bu olanağı sağladığı için sayın valimiz ve kıymetli eşlerine teşekkür ederim. Desteklerimiz her daim devam edecek" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-28 15:09:15



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