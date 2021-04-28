Süleymanpaşa bambaşka bir görünüme kavuşuyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadeleyi sürdürmenin yanı sıra kenti yaza hazırlayacak, turizm potansiyelini arttıracak proje ve yatırımlara da devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi Alkaya mevkii ile Değirmenaltı Mahallesi arasında inşa edilen yeni sahil şeridi ve Altınova Mahallesi sahil şeridi düzenlemesi, Süleymanpaşa’nın çehresini değiştirerek şehrin deniz kıyısını kullanma oranını iki kattan daha fazla arttırıyor. Altınova sahil şeridinde zemin sağlamlaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sahil boyunca palmiyeler dikilirken, alana bir saat kulesi de yerleştirildi. Çevre düzenlemesinin de tamamlanması ile Süleymanpaşa yepyeni bir sahil şeridine kavuşmuş olacak. Ayrıca mevcut sahil bandında balıkçı barınağının yan tarafında on yıllardır atıl halde duran alan da yeni bir düzenleme ile vatandaşların kullanımına kazandırılıyor. Her üç sahil şeridinde kullanılacak kent mobilyaları, aydınlatmalar ve diğer aksesuarlar Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilerek, proje maliyetlerinin ciddi anlamda düşürülmesi sağlanıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin salgın sonrası hayata hazır hale gelmesi için çok çalıştıklarını dile getirerek, “Salgın illeti hayatımızı allak bullak etse de biz belediye olarak bu krizi bir fırsat gibi görerek çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkânı buluyoruz. Bu illet elbet hayatımızdan çıkıp gidecek. Biz de hayatımızın kısıtlandığı bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek şehrimize katkı sağlayacak projelerimizi hızlandırdık. Kısa süre sonra bambaşka çehreye kavuşmuş bir Süleymanpaşa göreceksiniz” diye konuştu.

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