Tırdan 20 kilo uyuşturucu çıktı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Çorlu Otoban kavşağından İstanbul'a giden tırdan 20 kilogram uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Çorlu Otoban kavşağından İstanbul'a giden 34 HF 8880 plakalı tır durduruldu. Tırın gizli bölmelerinde yapılan aramada 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı. Şahıs hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan gerekli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.