Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yurt dışından gelen TIR'da polisin narkotik köpeği Larissa ile yaptığı aramada 20 kilo skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından TIR'la ülkeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'ı takibe alan polis ekipleri, TEM yolunun Çorlu ilçesinde kesiminde durdurdu. TIR'da narkotik dedektör köpek Larissa ile yapılan aramada gizli bölmeye konulmuş 20 kilo skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü B.K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-29 10:54:19
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