İstanbul- Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)

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'ÇANAKKALE YOLUNDA YOĞUNLUK'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma' öncesi İstanbul-Tekirdağ karayolunda oluşan uzun araç kuyrukları kent merkezine de taşındı. Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerine gidenler, Tekirdağ il merkezinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik ekipleri kent merkezi ve Çanakkale karayolu üzerinde önlem aldı.Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-04-29 18:00:43



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