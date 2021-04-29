İstanbul- Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (3)

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İSTANBUL SINIRINA UYGULAMA NOKTASI KURULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma'nın başladığı saat 19.00´da polis ve jandarma ekiplerince Tekirdağ´da İstanbul sınırına uygulama noktası oluşturuldu. Noktada uygulama yapan polis ekipleri İstanbul yönünden gelen tüm araçları durdurup kontrol etti. Yolcu otobüslerinde ise yarı kapasite kontrolleri gerçekleştirildi. Kontrollerde seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2021-04-29 20:33:32



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