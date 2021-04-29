Tekirdağ´da 957 tarihi eser ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 957 tarihi eser ele geçirildi, 1'i Ürdün uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada Marmaraereğlisi ilçesinde Ürdün uyruklu F.Ö. ile Türk vatandaşı G.D.´nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek istenen 789 sikke, 164 çeşitli ebatlarda obje, 3 kandil ve 1 taş obje olmak üzere toplam 957 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö. ile G.D. hakkında soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-04-29 21:40:16
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