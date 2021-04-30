Tekirdağ'da tam kapanmayı ihlal edenlere ceza

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ,(DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Tekirdağ'da tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı. İstanbul sınırındaki kontrol noktasında seyahat belgeleri olmayanlar, tutanak tutularak geri çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 17-23 Nisan koronavirüs haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada da tedbirler sıklaştırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, İstanbul sınırındaki kontrol noktasında denetimleri artırdı. Araçlar ve yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde, seyahat belgeleri olmayanlar tutanak tutularak geri çevrildi. Belgesi olanların ise seyahatlerine izin verildi.

SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR

Çorlu ilçesinde yaya ve araçları denetleyen ekipler, izin belgesi kontrolünde bulundu. İlçe merkezinde gezen izin belgeleri olmadığı tespit edilen grup emniyete götürülüp, haklarında tutanak tutularak, para cezası uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-04-30 15:54:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.