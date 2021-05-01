Kapanmanın ikinci gününde sokaklar sakin

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 günlük kapanmanın ikinci gününde de Tekirdağ’ın sessiz sokakları görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 18 günlük kapanmanın ikinci gününde de Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sessizlik hakim. Kapanma sebebiyle normal günlerde insanlarla kaynayan caddeler, sokaklar ve şehrin sahil kesiminde hayalet şehri andıran görüntüler ortaya çıktı. Şehrin sessizliği havadan görüntülenirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

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