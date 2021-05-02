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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa'da seracılıkla ilgilenen çiftçilere müjde

İHA

Süleymanpaşa'da seracılıkla ilgilenen çiftçilere müjde

Tam kapanma tarihlerinde Süleymanpaşa’da seracılıktan geçimini sağlayan çiftçilerin taze ürünlerinin bu süreçte ellerinde kalmaması için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel devreye girdi.
Süleymanpaşa’da seracılıktan geçimini sağlayan çiftçilerin taze ürünlerinin bu süreçte ellerinde kalmaması için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel devreye girdi. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanvekili Şerif Baykut ve üreticilerden oluşan beraberindeki heyetle toplantı gerçekleştiren Başkan Yüksel, çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesi için belediye olarak gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Öncelikle aşevinde değerlendirilecek
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Süleymanpaşa’da seralarında marul, taze soğan, maydanoz gibi yaş sebze ve fide üretimi yapan çiftçilerin ürünleri, öncelikli olarak Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi bünyesinde değerlendirilecek. Ürünler, aşevi dışında ceza infaz kurumları ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelere de ulaştırılacak. Ayrıca belirtilen tarihler arasında faaliyetlerine devam edecek olan marketlere pazarlanması sağlanacak.

“Üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz”
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanvekili Şerif Baykut, konuyla yakından ilgilenerek üreticilerin muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür etti.
Konuyla ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de, “Süleymanpaşa’mızda geçimini seracılıktan sağlayan çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin, tam kapanma sürecinde zayi olmaması için Süleymanpaşa Belediye Aşevimizde, Tekirdağ Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehir Hastanemizde ve Tekirdağ Adliyemize bağlı Ceza İnfaz Kurumlarında kullanılmak üzere, değerlendirilmesi ile ilgili üreticilerimizle bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde detayları paylaşacağız. Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

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