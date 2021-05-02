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(ÖZEL) Nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan Trakya, 1. doz aşıda 1 milyona koşuyor Aşılananların yoğun bakımdaki sayıları yok denecek kadar az

İHA

(ÖZEL) Nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan Trakya, 1. doz aşıda 1 milyona koşuyor Aşılananların yoğun bakımdaki sayıları yok denecek kadar az

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere toplamda 1 milyon 850 bin 565 kişi olan Trakya’nın nüfusunda 672 bin 782 kişi birinci doz aşısını yaptırdı. Trakya bölgesi, aşıya duyarlılık konusunda üstün bir başarı sağlarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Bu aşılanan gruptan hastanelerde yoğun bakımda olan hasta sayısı yok denecek kadar az" dedi.
Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde toplamda 672 bin 782 kişi birinci doz aşısını yaptırırken, bu verilere göre 1 milyon 850 bin 565 nüfusu olan Trakya’daki bu 3 ilde her 3 kişiden biri kişi aşısını yaptırmış oldu.

Tekirdağ’ın 3’te 1’i, Edirne ve Kırklareli’nin yarısı aşıyı yaptırdı
Trakya’da en çok aşı 322 bin 825 kişi ile Tekirdağ’da uygulanırken, Edirne’de 193 bin 72, Kırklareli’nde ise 156 bin 885 kişiyle Trakya’da toplamda 672 bin bin 782 kişi ilk doz aşıyı yaptırdı. Bu veriler ile 1 milyonluk nüfusuyla Tekirdağ’ın 3’te 1’i, Edirne’de 407 bin 763’lük nüfusunun yarısı aşı yaparken, Kırklareli’de de toplam 361 bin 737 olan nüfusunun yarısı aşıyı yaptırdı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 2. doz aşıyı uygulayanların toplam sayısı ise 268 bin 442’ye yükseldi. Bugün itibariyle ülke genelinde aşı yaptıran kişi sayısı ise 23 milyon 10 bin 306 oldu. İl Sağlık Müdürü Kalkan da aşının yavaş yavaş etkisini gösterdiğini ilk etapta aşılanan yaşlı gurubun yoğun bakımda bulunan oranlarının yok denecek kadar az olduğunu ifade etti.

Aşılananların yoğun bakımdaki sayıları yok denecek kadar az
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Aşı olanlarımız nispeten iyi durumda. Ama en iyi, en iyinin düşmanıdır. Biz en iyiyi hedefliyoruz. Tekirdağ ili olarak 300 binin üzerinde bir aşılama gerçekleştirdik. Amacımız bu sayının daha da yukarılara çıkmasıdır. Zaten bütün uzmanlarımız, Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulu üyelerimiz bu konuda sık sık açıklama yapıyorlar. Gerçekten de öncellikle en başta biz sağlık çalışanları aşılandık. İlk etapta yaşlılarımız aşılandı. Bu aşılanan gruptan hastanelerde yoğun bakımda olan hasta sayısı yok denecek kadar az. Aşı mutlaka aşı aşı diyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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