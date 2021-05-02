Tekirdağ Valiliğinden "polisin gazeteleri topladığı" haberlerine yalanlama

Tekirdağ Valiliği, polisin bayi önlerinde yoğunluk oluştuğu gerekçesiyle raflardaki gazeteleri topladığına ilişkin medyada çıkan haberleri yalanlayarak, söz konusu haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tekirdağ ilimizde 01.05.2021 tarihinde 'önünde yoğunluk oluşuyor' diye gazete bayilerinden gazetelerin toplatıldığına ve gazete almak için gidenlerin gazete bulamadıklarına dair haberlerin bazı yazılı basın ve sosyal medyada yer aldığı görülmektedir. İlimizde valiliğimiz ve hiçbir kaymakamlığımızda bu doğrultuda bir karar alınmamış, böyle bir uygulama yapılmamış, böyle bir durumun varlığına dair bir şikayet veya müracaata da rastlanılmamıştır. Anayasamızda güvenceye alınan 'basın özgürlüğü ve habere ulaşma hakkı', kanunlar çerçevesinde devletimizin bütün kurumlarıyla titiz bir şekilde korunmaktadır. Bu tür iftira ve provokasyon niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımız kullanılarak suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

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