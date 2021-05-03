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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam’dan tam kapanma mesaisi

İHA

Kaymakam’dan tam kapanma mesaisi

Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, tam kapanma sürecinde yapılan uygulamaları yerinde denetledi.
Tam kapanma denetim noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Demirayak, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tam kapanma sürecinde çok bilinmeyen detaylara ilişkin de açıklama yapan Demirayak, “Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır. Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızaların giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dâhilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir. Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır. Ayrıca, kurallara uyarak salgınla mücadeleye destek veren vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi bu salgın hastalıktan en kısa sürede arındıracağız inşallah” diye konuştu.

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