Tarla sürerken 10 yerinden arı soktu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin bahçesini süren çiftçiye bal arıları saldırdı. Arıların 10 yerinden sokmasıyla neye uğradığını şaşıran adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şarköy ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin bahçesini süren Hüseyin Durmuş’a bir anda etrafını saran bal arıları saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çiftçi, can havliyle arılardan kaçmaya çalıştı. Canı yanan adam, 112’yi arayıp yardım istedi. Büyük kabus yaşayan Hüseyin Durmuş, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.