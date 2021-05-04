Eşiyle ilişki şüphesiyle babasını öldürdü



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Nazım K. (51), çıkan tartışma sonucu oğlu Güven K.(31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesi Münevver K.(49) ile birlikte gözaltına alınan Güven K.'nin babası ile eşi arasında bir ilişkisi olduğundan şüphelerek evine ses kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.

Olay, gece yarısı Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası Güven K., iddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi. Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.

Güven K. ile babası arasında ses kayıları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, anne Münevver K da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı. Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K.'nin cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Güven K. ile annesi Münevver K.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anneoğul, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi..

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-05-04 16:09:56



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