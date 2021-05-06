Tekirdağ'da tam kapanmada ayçiçeği ekimi - Yeniden



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasından muaf üreticiler, tarlalarına giderek ayçiçeği ekimi yaptı.

Üreticiler bu yıl ayçiçeğindeki fiyat artışı nedeniyle kanola yerine ayçiçeği ekimine yöneldi. Tarlasında tohum eken Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, 600 dekarlık arazisine sadece ayçiçeği ekimi yapacağını belirterek, "Girdilerimiz çok fazla, mazot fiyatları çok yüksek. Bir ayçiçeği tohumunun torbası 1200 TL civarında. Ayçiçeği yağı fiyatlarının yüksek olması bizleri kanoladan ayçiçeğine yöneltti. Ayçiçeği ekim alanı çoğaldı" dedi.

20 yıldır ayçiçeği ekimi yaptığını söyleyen Katırcı, "Artan fiyatlar bizi kanoladan ayçiçeğine yönlendirdi. Kanolanın zahmeti ve maliyeti daha fazla. 20 senedir ekim yapıyoruz. Yağ fiyatlarının artması ayçiçeği ekim alanlarını artırdı. Çiftçiler fiyatların artması nedeniyle daha fazla verim almak için daha bilinçli ekim yapıyor. Kapanma sürecinde de tüm çiftçilerimiz ayçiçeği ekimi için çalışmalarına devam ediyor. Salgına rağmen üretmek var, durmak yok. Geçen yıl ayçiçeği yağı fiyatları çok yüksekti. Bu yıl verimler yüksek olursa fiyatlar daha uygun olacaktır. Çiftçilerin girdileri çok yüksek bu yıl fiyatların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeği taban fiyatının 4,5-5 lira arasında olmasını bekliyoruz. Çünkü çiftçinin masrafı yüksek o yüzden fiyat beklentimiz de yüksek oluyor" dedi.

Çiftçilerden Mustafa Kıray da günde 150 dekar alanın ekimini yaptıklarını kaydederek, "Sabah erkenden tarlaya gelerek ekim için mesaiye başlıyoruz. Çiftçinin çalışması lazım, çiftçi çalışacak ki herkes kazanacak. Topraklar çok güzel. Bütün çiftçiler ekimini bitirme telaşında. Herkes için verimli bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-06 16:33:48



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