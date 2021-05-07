Hıdırellez geleneği yaşatılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Hıdırellez günü sebebiyle Rumeli İskelesinde bulunan dilek küpüne vatandaşlar tarafından atılan dilekler, gül ağacının köklerine gömüldü.

Sabah erken saatlerde Rumeli İskelesine gelerek geçtiğimiz yıl yerleştirilen dilek küpünü açan görevliler, vatandaşlar tarafından küpün içine atılan dilekleri gül ağacının köklerine gömerek geleneği yaşattılar.



"Geleneklerimizi yaşatıyoruz"

Hıdırellez gününün baharın müjdeleyicisi olduğunu ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, dileklerin kabul olduğuna inanılan bu günde korona virüs illetinden bir an önce kurtulmayı temenni ettiğini ifade ederek, “Biliyoruz ki duaların kabulü, dileklerimizin yerine gelmesi Cenabı Hak katında 'Ol' denilmesine bağlıdır. Buradaki amacımız geleneklerimizin yaşatılması. Sıcak ve bereketli günlerin habercisi olan bu günde, korona virüs illetinden kurtulduğumuz ve eskisi gibi bir arada olup birbirimizi kucaklayacağımız günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyorum. Rabbim, hakkımızda hayırlı olan tüm dua ve dileklerimizi tez zamanında izzeti dergâhında kabul ve makbul eylesin” dedi.

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