Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

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Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, tam kapanma sürecinde kiraladıkları evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'ndaki apartman dairesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynatıldığını belirleyerek, dün gece baskın düzenledi. Evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye kısıtlama ve maske ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden 44 bin 100 lira ceza uygulandı. Yapılan incelemede evin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kiralanarak, oyun masaları, oyun kağıtları ve pullar koyulduğu, para karışlığında kumar oynatıldığı belirlendi. Evi kiralayan kişi, gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2021-05-07 13:34:50



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