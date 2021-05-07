Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince halk arasında 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir adreste yapılan aramada fişeklenmemiş halde şeffaf poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu maddelerden bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan S.K. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, hakkında gerekli tahkikata başlandı.

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