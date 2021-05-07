Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince halk arasında 'Kore Mahallesi' olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir adreste yapılan aramada fişeklenmemiş halde şeffaf poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu maddelerden bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan S.K. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, hakkında gerekli tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Evi kumarhaneye çeviren 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza
YEREL HABERLER Evi kumarhaneye çeviren 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza
Hıdırellez geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Hıdırellez geleneği yaşatılıyor
Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde ...
Açık olan işletmeler tek tek denetleniyor
YEREL HABERLER Açık olan işletmeler tek tek denetleniyor
Salgın mücadelesi şehrin dört bir yanında sürüyor
YEREL HABERLER Salgın mücadelesi şehrin dört bir yanında sürüyor
Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince ...
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
YEREL HABERLER Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine ...
"Kemerim Hep Aklımda" sloganıyla uyarı Muhtelif noktalara afişler asıldı
YEREL HABERLER "Kemerim Hep Aklımda" sloganıyla uyarı Muhtelif ...
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize ...
Tekirdağ'da tam kapanmada ayçiçeği ekimi - Yeniden
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tam kapanmada ayçiçeği ekimi - Yeniden
Tekirdağ'da tak kapanmada ayçiçeği ekimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tak kapanmada ayçiçeği ekimi
Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatması
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sürücülere, 'e-Devlet izin belgesi' ...
Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır oldu Kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen kumar oynamanın cezası ağır ...
Zafer Mahallesi yepyeni bir parka kavuşuyor
YEREL HABERLER Zafer Mahallesi yepyeni bir parka kavuşuyor
Koronaya rağmen Türkiye’nin ayçiçeği ambarı Tekirdağ’da ayçiçeği ekimi başladı “Salgına rağmen üretmek var durmak yok”
YEREL HABERLER Koronaya rağmen Türkiye’nin ayçiçeği ambarı ...
Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı
YEREL HABERLER Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile ...
(ÖZEL) Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi
Trafik Haftası dolayısıyla Saray’da sürücüler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Trafik Haftası dolayısıyla Saray’da sürücüler ...
Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı