Soğan deposunda kumar oynayanlara 21 bin lira ceza

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Ruhan YALÇIN-Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Şarköy ilçesinde soğan deposunda kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 21 bin lira ceza kesildi.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi´ndeki bir soğan deposunda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, deponun arka kısmının kıraathaneye çevrildiğini ve kumar oynandığını belirledi. Kumar oynayan 7 kişiye 21 bin lira para cezası uygulandı. Bu kişilerden İ.Ö., başka bir suçtan arandığı belirlenince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Nuri ÇAĞLAR

2021-05-08 14:40:34



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