Süleymanpaşa Belediyesi semt pazarlarını dezenfekte etti

Süleymanpaşa Belediyesi, 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde kurulacak olan semt pazarlarında Korona virüsü salgını tedbirleri ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma tedbirleri kapsamında; çalışma zorunluluğu olanlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Alınan tedbirler neticesinde vakalarda azalma meydana gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile semt pazarlarının koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde açılmasına karar verildi.

Bu kapsamda açılacak olan semt pazarlarında hummalı bir çalışma başlatan Süleymanpaşa Belediyesi; Yavuz Mahallesi’nde Perşembe Pazarı, Hürriyet Mahallesi’nde Şehit Şaban Öztürk Sokak ve Kumbağ Mahallesi’nde Namık Kemal Caddesi’nde kurulacak olan semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Semt pazarlarında ihtiyaçlarını karşılayacak olan vatandaşların koronavirüs salgınından etkilenmemesi adına pazaryerlerini dezenfekte eden ekipler, alışverişe izin verilen 10.00 17.00 saatleri arasında da vatandaşlara maske ve dezenfektan desteği sağlayacak.

Koronavirüs salgınına karşı alınacak olan tedbirlerin, hastalıktan daha güçlü olmadığının altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurulacak olan semt pazarında sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının önemini ifade ederek; “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgenin ardından şehrimizde kurulacak olan semt pazarlarının yerlerini belirledik. Hemen ardından ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarına başladı. Bu noktada hemşerilerimizden özellikle istirham ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Tam kapanma tedbirlerinin ne kadar etkili olduğunu azalan vaka sayıları ile görebiliyoruz. Bu başarı kurallara uyan vatandaşlarımız sayesindedir. Biraz daha sabrederek bu virüs belasını hep birlikte atlatacağız” dedi.

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