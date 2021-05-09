Kıraathanede kumar oynayan 13 kişiye 54 bin lira ceza

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamada bir kıraathanede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 54 bin 245 lira ceza uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Muhittin Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bir kıraathanede kepeklerin kapatılarak içeride kumar oynandığını belirledi. Kıraathaneye baskın düzenleyen polis, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 13 kişiye toplam 54 bin 245 lira para cezası uygulandı. İş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek, mühürlendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-09 14:22:39



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