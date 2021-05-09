Köpek saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Kapaklı ilçesinde marketten dönen 15 yaşındaki Cengizhan Kılıç, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.