Romanya´daki NATO tatbikatına katılacak Mehmetçikler yola çıktı



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- NATO tarafından Romanya'da düzenlenecek 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama tatbikatına katılacak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı´na bağlı birlikler törenle uğurlandı.Romanya'da yapılacak 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı için Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler sabah erken saatlerde yapılan törenle Romanya´ya uğurlandı. Uğurlama törenine 5´inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 66´ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu ile subay, astsubay, rütbeli erbaş ve erler katıldı. Sabah gidecek olan birlikler için dualar edildi ve kurban kesimi gerçekleştirildi. Kurban kesiminin ardından birlikler marşlar ve alkışlar eşliğinden kışladan çıkış yaptı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-10 07:17:30



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