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OSB Trakya Koordinatörü Noyan: Tam kapanma, üretim kaybının önüne geçecek

DHA

OSB Trakya Koordinatörü Noyan: Tam kapanma, üretim kaybının önüne geçecek


Mehmet YİRUN / TEKİRDAĞ, (DHA)ORGANİZE Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, üretim sektöründe tam kapanma öncesi vakalar nedeniyle üretim kaybı yaşandığını belirterek, "Bayram sonrasına kadar devam edecek tam kapanma döneminde, gerekli hassasiyetleri gösterirsek ve yoğun aşılama yaparsak bundan sonraki dönemde üretim ve istihdam açısından daha verimli çalışmalar olacağını temenni ve umut ediyoruz" dedi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, koronavirüs salgınında Türkiye'de uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmanın hastalığın önüne geçilmesi olduğu kadar sanayi kuruluşlarının da yararına olduğunu söyledi. Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da meydana gelen vaka artışlarının büyük endişe yarattığını söyleyen Noyan, "Tam kapanma hastalığın seyri açısından faydalı oldu. Özellikle emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil sektöründe vaka sayısı ve temaslı sayısındaki artış nedeni ile üretim kaybı yaşanıyordu. Tam kapanmanın üretim ve ticari hayata olumsuz yansıması mutlaka olacaktır ancak hiçbiri insan sağlığından önemli değil" dedi.
'SANAYİNİN DURMASI EKONOMİNİN DURMASI DEMEK'
Trakya'da tekstil sektöründe 24 organize sanayi bölgesinde 250 bin çalışanın bulunduğunu ve firmaların alınan tedbirlere uyduğunu söyleyen Noyan, "Gerek sanayicilerimiz gerekse çalışanlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üretime devam ediyorlar. Çünkü sanayinin durması demek ülke ekonomisinin durması anlamına geliyor. 250 bin çalışanımızın sağlığı için yapacağımız çalışmalar herşeyin önünde gelmektedir. Bayram sonrasına kadar devam edecek tam kapanma döneminde, gerekli hassasiyetleri gösterirsek ve yoğun aşılama yaparsak bundan sonraki dönemde üretim ve istihdam açısından daha verimli çalışmalar olacağını temenni ve umut ediyoruz. Bu dönemde kısa çalışma ödeneğinin haziran ayına kadar uzatılması gerçekten sanayicilerimiz açısından büyük önem arz etmekteydi. Özellikle tekstil gibi emek yoğun sektörlerin bu dönemde kısa çalışma ödeneği ile hem istihdam,  hem üretim açısında büyük bir fayda sağlayacağı inancındayım" diye konuştu.
'MUTLAKA TELEFASİ OLACAKTIR'
Noyan, kapanmanın mutlaka ihracatı da etkilediğini ifade ederek, "Mutlaka etkileri olmuştur. Her sektörde kendi göstermekte ama bu dönem tam kapanma bittikten sonra aradaki kaybı da telefi edecektir. 2021 yılının ilk dört ayında özellikle ocak ve şubat ayı geçen yıl daha çok verimli geçmişti. Mart ayında pandemi süreci Türkiye'de başladı. Mart ve nisan sıkıntılı, özellikle nisan ayı sıkıntılı geçmişti. O dönemde de tekstilcilerimiz sağlık tekstili ile ilgili çok başarılı çalışmalar yaptı" dedi.
'ÖRGÜ KUMAŞ ÜRETİLİYOR'
Tekstil sektörünün şu ön örgü kumaş ürettiğini belirten Noyan, "Örgü kumaş ve sağlık tekstili anlamında ciddi çalışmalar var. Oldukça başarılı giden bir çalışma var. İhracat konusunda da başarılı bir çalışmalar yapılıyor. Umudumuz bizim nisan ayından itibaren her şey normale döneceği yönündeydi. Ama tekrar vaka sayışandaki artış umut ediyorum haziran ayından sonra bunu böyle beklemek ve temenni etmek zorundayız. Her şeyin daha iyi olacağı inancındayım. Aşılamanın özellikle artmasıyla daha güzel çalışmalar olacak. Ülkenin özellikle tekstil sektöründe daha başarılı çalışma olacağına inanıyorum" diye konuştu.
'ÖNLEMLERİMİZ EN ÜST DÜZEYDE'
Erdim Noyan, çalışanlar için en üst tedbirlerin uygulandığını kaydederek, "Özellikle maske, mesafe, hijyen konusunda ciddi çalışmalarımız var. An ve an iş yeri hekimlerimiz tarafından çalışanlarımız takip ediliyor. Temaslı konusunda çok hassas çalışmalarımız var. Çalışanlarımız da bu konuda hassasiyetlerini gösteriyorlar" dedi.
 DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2021-05-10 12:09:29

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