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11 yaşındaki kızıyla evde ölü bulunan doktorun ailesi: Hiçbir sorun yoktu

DHA

11 yaşındaki kızıyla evde ölü bulunan doktorun ailesi: Hiçbir sorun yoktu


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimi, 2 çocuk babası Mustafa Ersoy (55) ile kızı Ceren Ersoy (11),  geçen cumartesi günü evlerinde ölü bulundu. Banyoda iple asılı cesedi bulunan Mustafa Ersoy'un kızını öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin edilirken, ön otopside Ceren'in darbeye bağlı boyun kırılmasından öldüğü belirlendi. Ersoy'un olay gecesi üniversite sınavlarına hazırlanan oğlu A.E.'nin (19) oğlunun odasına giderek, "Oğlum bugün kandil Allah'a dua et. Duaların kabul olur" dediği belirtildi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki binanın dubleks katında, cumartesi sabahı hemşire G.E., yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi eşi Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'e kahvaltı götürmek için alt kata indi. Kapının kitli olduğunu fark eden G.E., evdeki yedek anahtarla kapıyı açınca kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşi Mustafa Ersoy'u da iple asılı buldu. Eşi ve kızının hareket etmediğini fark eden G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından baba ile kızı İstanbul Küçükçekmece'de toprağa verildi. 
Ceren Ersoy'un yapılan ön otopsisinde darbeye bağlı boyun kırılmasından öldüğü tespit edildi.
BACAĞI KIRILDI, 5 KEZ PLATİN TAKILDI
Kızını öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilen aile hekimi Mustafa Ersoy'un şubat ayında kar yağışında dengesini kaybederek düşüp, bacağını kırdığı ve tedavi gördüğü belirtildi. Bacağının yanlış kaynadığı ve 5 platin takıldığı belirtilen Ersoy'un içine kapanık biri olduğu ve az sayıda arkadaşı ile görüştüğü öğrenildi. 
'DUALARIN KABUL OLUR'
Bacağının kırılması nedeniyle dubleks dairenin alt katında kalan Mustafa Ersoy'un olay öncesinde akşam saatlerinde üniversiteye hazırlanan ve ders çalışan oğlu A.E.'nin odasına gidip, "Oğlum bugün kandil Allah'a dua et. Duaların kabul olur" dediği belirtildi. Babanın daha sonra kendi odasına çekildiği kaydedildi.
ANNEOĞUL: BİZ ÇOK DÜZGÜN BİR AİLEYİZ
İfadelerine başvurulan anne G.E. ile oğlu A.E., aile içinde hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, olaya anlam veremediklerini söyledikleri öğrenildi. A.E, "Biz çok düzgün bir aileyiz. Ne annemin babamla ne de babamın annemle her hangi bir sorunu yoktu. Babam kardeşimi de çok severdi. O gece herkes odasına çekilip uyudu" dediği öğrenildi. Anne A.E. ise eşinin çok naif biri olduğunu ve hiçbir sorunları bulunmadığını söylediği belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Ersoy'un kızını öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-05-10 14:21:40

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