Eğlence mekanı ve kıraathanede yakalanan 44 kişiye 174 bin TL ceza



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde kapalı olması gereken ancak müşteri alan bir eğlence mekanı ile bir kıraathaneye polisin yaptığı baskınlarda müzik eşliğinde eğlenen ve kumar oynayan 44 kişiye 174 bin 750 TL para cezası uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tam kapanmada, ilçedeki bir müzikli eğlence merkezi ile kıraathanede müşteri bulunduğu ihbarı aldı. İki işyerine de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, eğlence mekanında bulunanların müzik eşliğinde alkol alan, diğer kıraathanede de kumar oynayanları yakaladı.

Her iki işyerinde yakalanan 44 kişiye toplam 174 bin 750 lira para cezası uygulandı. Her iki işyeri hakkında da işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-10 23:44:43



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