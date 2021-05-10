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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Garaj yangınında 3 araç yandı

İHA

Garaj yangınında 3 araç yandı

Tekirdağ’da bir garajda çıkan yangında 3 araç yandı.
Yangın. Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydoğdu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda bulunan Halil A.’ya ait 59 TT 895 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Alevler yine Halil A.’ya ait olan 59 DP 194 plakalı araca da sıçradı. İki otomobil yanarken garajdaki alevleri fark eden Ferhat P., 39 DY 093 plakalı otomobilini yangın yerinden uzaklaştırdı. Yangında Halil A.’ya ait iki araç da kullanılamaz hale gelirken, Ferhat P.’ye ait otomobilde de ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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