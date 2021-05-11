Tekirdağ’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları lanetlendi

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Tekirdağ’da İsrail’in Mescidi Aksa’ya yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınamak için Tekirdağ’da onlarca vatandaş bir araya geldi. Tekirdağ eski valilik binası önünde toplanan kalabalık, çeşitli döviz ve pankartlar açarak İsrail’in Mescidi Aksa’ya saldırılarını kınadı. Zaman zaman sloganlar atan vatandaşlar, STK temsilcilerinin basın açıklamasının ardından dağıldı.

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