Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da sivil toplum örgütleri, İsrail´in Mescid-i Aksa´da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İsrail´in Mescid-i Aksa´da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sivil toplum kuruluşları üyeleri gece yarısı Tekirdağ Valiliği önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, İsrail´i kınayan dövizler açtı. Zaman zaman `Kahrolsun İsrail´, `Siyonist elçilik kapatılsın´, `Filistin direnişimiz´ sloganları atıldı.
'KUDÜS´E UZANAN ELLER KIRILIR'
Sivil toplum örgütleri adına konuşan İHH Temsilcisi Süleyman Çalışkan, `´Kardeşlerim, biz ikinci döneme girdik artık ey Rabbim ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum´ diyen Şeyh Ahmet Yasin, artık bu sözün bir anlamı kalmadı. Biz artık suskun değiliz, susmayacağız. Kudüs İslam´ın başkentidir. Uçaklarla da gelseniz, tanklarla da gelseniz, Mescid-i Aksa´ya sizi sokmayacağız. Netenyahu, şu anda hükümetini kuramıyor, azınlık durumuna düştü. Çünkü Mescid-i Aksa´ya, Kudüs´e el uzattı. Kudüs´e uzanan eller kırılır, rezil olur" dedi.
Kuran´ı Kerim´in okunduğu gecede, vatandaşlar daha sonra dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-05-11 00:15:17
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