Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden K.K. yönetimindeki 34 HF 5218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın sağ tarafındaki refüje çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaşlı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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