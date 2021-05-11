Malkara’da traktör devrildi

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu şoför kabin sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Tekke ile Güneşli mahalleri mevkiindeki kırsalda meydana geldi. Kozyörüklü çiftçi M.C. traktörüyle tarlasını sürdü. Traktörün ön tekerleğinin tarla sınırındaki boşluğa düşmesi sonucu traktör devrildi. Traktör sürücüsü M.C. kazadan yara almadan kurtuldu.

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