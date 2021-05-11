Malkara ve Şarköy’de hıdrellez ateşi yakıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ve Malkara ilçelerinde vatandaşlar evlerinin bahçesinde sembolik olarak yaktığı hıdrellez ateşinden atlayıp eğlendi.

Şarköy’de gündüz saatlerinde bir evin önünde bir araya gelen birkaç komşu, hıdrellez ateşini sembolik olarak yaktı. Yakılan ateşin üzerinden atlanmasıyla kutlama yapıldı.

Malkara Hacıevhat Mahallesi’nde de akşam saatlerinde toplanan birkaç vatandaş, evin bahçesinde sembolik bir ateş yakarak, üzerinden atlayıp eğlendi. Teyp ile açılan müzikte de göbek atıp oynadılar.

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