Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Çorlu'ya bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheli kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çoraplara gizlenmiş halde 130 fişek bonzai ve 11 fişek eroin ele geçirilirken olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.