Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı olması gereken dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 31 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dernek lokalinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda lokalde kumar oynayan 12 kişi yakalandı. Bu kişilere kumar oynadıkları, kısıtlama ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 31 bin lira ceza uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-12 12:31:46



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