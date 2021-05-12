İlçenin giriş ve çıkışları mercek altında

Polis ekipleri, ilçelerin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında alınan ‘tam kapanma’ kararının ardından, emniyet ekipleri yurt genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimleri sıklaştıran Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, ilçe giriş ve çıkışında oluşturduğu uygulama noktaları ile araç sürücülerine ve yolcularına tek tek belge denetimi yaptı.

Denetimlerde şehir içi toplu taşıma yapan otobüs ve minibüslerin yanı sıra, fabrika servisleri ve otomobiller de denetlendi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücülere ve yolculara cezai işlem uygulandı.

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